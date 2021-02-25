الإطاحة بعصابة للسرقة في الشورجة وسط بغداد

2021/02/25 | 13:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، عن إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالسرقة في سوق الشورجة ومتهم بسرقة (55) مليون دينار.وقالت المديرية، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (55) مليون دينار في منطقة بغداد الجديدة”.وأضافت، ان “قوة أمنية تمكنت أيضا من إلقاء القبض على عصابة قامت بعدت عمليات سرقة في سوق الشورجة ببغداد”.وأشارت المديرية الى ان “مفارزها في جانبي الكرخ والرصافة نفذت العديد من أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق عدد من المتهمين وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.



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