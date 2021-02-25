الصحة العالمية تتحدث عن موعد للخلاص من تداعيات جائحة كورونا

2021/02/25 | 13:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رجحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، انتهاء تداعيات جائحة فيروس كورونا مع بداية العام 2022.

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