المفوضية تعلن تمديد فترة تسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين

2021/02/25 | 13:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواعيد تعد نهائية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين قرروا في اجتماعهم المنعقد، اليوم، بحضور (امير اراين) رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) عبر الدائرة الالكترونية تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية1 أيار/مايو 2021 وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان/أبريل 2021".

ولفت البيان إلى أن "هذه المواعيد تعد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد مطلقًا لأسباب فنية".

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