ماني: المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي انتهت

2021/02/25 | 13:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد ساديو ماني مهاجم ليفربول إن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أصبح صعب المنال بعدما تلاشت آمال الاحتفاظ باللقب، وإن التركيز الآن سينصب على التتويج بدوري أبطال أوروبا.وقال ماني لشبكة (ئي.إس.بي.إن): “كان هدفنا من البداية دوري الأبطال والدوري الإنجليزي ومباريات الكؤوس.والآن أستطيع القول إنه انتهى أمل الفوز بالدوري… بات الفارق كبيرا جدا”.وأضاف: “في تفكيرنا دائما أننا لا نيأس أبدا ولن نيأس لكن بكل تأكيد سيتي فريق كبير وهو يحلق في الصدارة”.وقال ماني إن تركيز ليفربول سينصب الآن على أوروبا بعدما فاز 2-0 على رازن بال شبورت لايبزيغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال […]

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