2021/02/25 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم الخميس ثلاثة أسباب ساهمت بتأخير إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار للوكالة الرسمية إن “حصص المحافظات، وحصة إقليم كردستان، والدرجات الوظيفية، أخّرت إقرار مشروع الموازنة”.

وأوضح، أن “الحكومة ورئاسة البرلمان والكتل اطلعت جميعها على تعديلات الموازنة”، مبيّناً أن “كتلاً سياسية قدمت مقترحاً لإيقاف رواتب أزلام النظام السابق و الأجهزة القمعية”.

وأشار إلى أن “وفد إقليم كردستان سيصل إلى العاصمة بغداد بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة، من أجل حسم الخلافات حولها وإقرارها”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 اسباب أخرت اقرار موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 اسباب أخرت اقرار موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).