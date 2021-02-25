عشائر ديالى تتخذ اجراءات” فورية” لمواجهة فيروس كورونا وتصدر 3 قرارات

2021/02/25 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الخميس، عن اتخاذ اجراءات فورية لمنع تفشي فيروس كورونا.وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوقاية من فيروس كورونا واجب شرعي واخلاقي ونتفاعل ايجابا مع كل الارشادات الصادرة عن وزارة الصحة وخلية الازمة الحكومية”.واضاف الربيعي،ان” شيوخ القبائل والعشائر في ديالى عقدوا اجتماعا استثنائيا لمناقشة ملف الموجة الجديدة لفيروس كورونا وتداعياتها على المجتمع وضرورة التفاعل مع الارشادات الوقائية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة”، مؤكدا ان “الاجتماع خرج ب3 قرارات ابرزها تاجيل مؤقت لكل الفصول واللجان التحكيمية الخاصة بالاشكالات والنزاعات العشائرية لحين بيان الموقف الوبائي”.واضاف الربيعي،ان” الاجتماع العشائري اتفق على ان يكون حسم بعض القضايا الملحة جدا من خلال جلسات مختصرة تتم في مضايف مع ضمان التباعد ومنع حصول اي حشود بشرية”.وأوضح أن “الامر جاء لان بعض القضايا لايمكن تاجيلها وتحتاج الى حسم لتفادي اي تداعيات سلبية لافتا الى ان شيوخ العشائر مع دعم وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا وتوفير كل السبل الضرورية لانجاح خطتها الوقائية”.



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