2021/02/25 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، (25 شباط، 2021)، تسجيل اكثر من 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت دائرة صحة المحافظة في بيان ، إن "كوادر الصحة اجرت 2249 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".وبينت، أن "الاصابات الجديدة بلغت 586، و حالات الشفاء 207، مقابل 4 وفيات في عموم المحافظة"، مبينة أن "من بين الإصابات 14 إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".وأضافت صحة النجف، أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، تضمنت الآتي: -مجموع الاصابات الكلي : 31496-مجموع حالات الشفاء : 25045-مجموع الوفيات : 349 -مجموع الحالات تحت العلاج : 6102-مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2824

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسجل أربع وفيات بكورونا ونحو 600 إصابة خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تسجل أربع وفيات بكورونا ونحو 600 إصابة خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).