صراع الحذاء الذهبي.. ميسي ورونالدو يهددان عرش ليفاندوفسكي

2021/02/25 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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دخل الثنائي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بقوة في الصراع على جائزة الحذاء الذهبي التي يتصدرها حالياً البولندي روبرت ليفاندوسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

ونجح ليونيل ميسي نجم برشلونة في تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني مساء أمس الأربعاء، بوصوله للهدف رقم 18.

ونفس الشيء فعله كريستيانو رونالدو هذا الأسبوع بتسجيله هدفين في مرمى كوتروني، ليصل للهدف رقم 18، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن "عرش روبرت ليفاندوفسكي في خطر بعد تألق الثنائي ميسي ورونالدو في الآونة الأخيرة".

ويتصدر حالياً روبرت ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوريات الأوروبية برصيد 26 هدفاً -52 نقطة-، ويأتي خلفه الثنائي جاسبر جانكر، وأماهل بيليجرينو، ولكنهما لن ينافسا بكل تأكيد بسبب دورياتهما الضعيفة مقارنةً بالدوريات الخمسة الكبرى.

وأصبح الفارق بين ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو هو 8 أهداف، بعد أن وصل في بعض الفترات إلى 10 و12 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوريات الأوروبية كالتالي :

ليفاندوفسكي 52 نقطة

كاسبر جانكر 40.5 نقطة

بيليجرينو 37.5 نقطة

ليونيل ميسي 36 نقطة

كريستيانو رونالدو 36 نقطة

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