صور.. شرطة كربلاء تروي عملية ’’بطولية’’ أطاحت بامرأة سرقت 90 مليون دينار بمنطقة اليرموك

2021/02/25 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاءروت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، عملية وصفتها بـ’’البطولة’’ أطاحت بامرأة سرقت مبلغ مالي كبير من احدى الدور السكنية بالمحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت/ وخلال جهد أمني متميز في غضون 24 ساعة فقط، تمكنت من القبض على امرأة وذلك لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي".وتابعت "وقد استطاعت المفارز الأمنية لمكافحة الإجرام وبمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، وبالتعاون مع مفارز الأمن الوطني وقسم التقنيات والمعلوماتية من إلقاء القبض على امرأة لقيامها بعملية سرقة دار لأحد المواطنين في حي اليرموك". وروت "حيث ضبطت مفارز قسم مكافحة الإجرام المبلغ مع المتهمة قبل تحويله الى خارج المحافظة بعملية بطولية متميزة تثبت مدى قدرة شرطة كربلاء المقدسة على الاطاحة بالمطلوبين والمجرمين وخلال وقت قياسي لم تتمكن من الهرب وإحالتها الى القضاء لتنال جزائها العادل".

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