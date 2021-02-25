باشينيان: الوضع في أرمينيا لم يخرج عن السيطرة والجيش لا يزال مواليا لي

2021/02/25 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن جيش بلاده لا يزال مواليا له، على الرغم من إصدار هيئة الأركان العامة بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة.وشدد باشينيان، في كلمة ألقاها أمام أنصاره المتظاهرين في ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة يريفان، على أن الجيش الأرمني لا يزال يخضع لأوامره وللشعب، مؤكدا أنه وأفراد عائلته لا ينوون مغادرة البلاد.وأقر رئيس الوزراء بأن الوضع الحالي في أرمينيا متوتر لكنه لا يزال “قابلا للإدارة”، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاقات تتيح تفادي النزاعات.ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان العامة بأنه كان “ردا عاطفيا”، مبديا استعداده لمناقشة أي مسائل قائمة داخل البلاد، وقال: “ليس لدينا أعداء في داخل أرمينيا”.وبعد اختتام كلمته، ترأس باشينيان مسيرة نظمها مؤيدوه وسط يريفان، فيما دعا تحالف “الحركة من أجل إنقاذ الوطن” المعارض أنصاره إلى التظاهر في ميدان الحرية وسط المدينة.انتهى/25

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