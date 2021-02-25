2021/02/25 | 13:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الخميس 25 فبراير 2021 | 01:37 مساءً

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الزراعة تعلن عن السماح بأستيراد محصولي الرقي والبطيخ وتمنع استيراد البصل ومن كافة المنافذ الحدودية

أعلنت وزارة الزراعة عن السماح بأستيراد محصولي( الرقي والبطيخ ) ومن كافة المنافذ الحدودية.



مشيرة الى ان الوزارة مستمرة بمنع استيراد ( ٢٣) منتج زراعي نباتي وحيواني لوفرتها محليا، وضمن الروزنامة الزراعية ،لافتة بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية.

كما أكدت وزارة الزراعة منع استيراد محصول البصل ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارا من ٢٣/ ٢/ ٢٠٢١، وان عملية المنع جاءت نتيجة لوفرته المنتج المحلي ، مشددة بان قرار المنع منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها.

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