صحة النجف تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/25 | 13:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، 586 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، إن “كوادر الصحة اجرت 2249 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.وبينت، أن “الاصابات الجديدة بلغت 586، و #حالات الشفاء 207، مقابل 4 وفيات في عموم المحافظة”، مبينة أن “من بين الأصابات 14 أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف”.وأضافت صحة النجف، أن “المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، تضمنت الآتي: -مجموع الاصابات الكلي : 31496 -مجموع حالات الشفاء : 25045 -مجموع الوفيات : 349 -مجموع الحالات تحت العلاج : 6102 -مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : […]

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