تعرف على مواعيد مباريات الاسبوع المقبل من ممتاز الكرة

2021/02/25 | 13:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن جدول مباريات الاسبوع الـ21 من الدوري الممتاز.وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الاسبوع الـ21 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، ستنطلق يوم الاحد المقبل”.واوضح أن “فريقي النفط والزوراء سيفتتحان مباريات الجولة على ملعب التاجي يوم الاحد المقبل، حيث ستقام في اليوم ذاته اربع مباريات اخرى وهي: القاسم والكرخ والديوانية ونفط ميسان والطلبة والصناعات الكهربائية ونفط الوسط والنجف”.واضاف ان “يوم الاثنين المقبل، سيواجه الحدود فريق الكهرباء فيما يلاعب زاخو فريق اربيل ويواجه امانة بغداد ضيفه الشرطة، ويلاعب القوة الجوية نفط البصرة ويلاعب الميناء فريق السماوة”.يذكر ان لجنة المسابقات نفت الانباء التي تحدثت عن تأجيل دوري الكرة الممتاز.



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