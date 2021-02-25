قرار جديد وهام لمفوضية الانتخابات في العراق

2021/02/25 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مفوضية الانتخابات في العراق، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين....

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