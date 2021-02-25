القبض على امرأة سرقت 90 مليون دينار من دار سكنية في كربلاء (صور)

2021/02/25 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضبطت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الخميس، امرأة بعد سرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي من أحد الدور السكنية.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" سنخة منه، (25 شباط 2021)، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء تمكنت من القبض على امرأة وذلك لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي من أحد المنازل بمنطقة حي اليرموك".

وبينت المديرية انه "تم ضبط المبلغ مع المتهمة قبل تحويله الى خارج المحافظة حيث اُتخذت بحقها جميع الإجراءات القانونية اصوليا".

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