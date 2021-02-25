مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات وقوائم المرشحين

2021/02/25 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من آيار المقبل، فيما حددت فترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان المقبل.

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