كربلاء.. إعتقال إمرأة سرقت 90 مليون دينار

2021/02/25 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز شرطة محافظة كربلاء، القبض على امرأة سرقت مبلغ 90 مليون دينار من إحدى الدور.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء تمكنت من القبض على امرأة سرقت مبلغ 90 مليون دينار عراقي من أحد المنازل بمنطقة حي اليرموك”.وبينت المديرية، …

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