2021/02/25 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_السواركة ظهرت الماركسية كنظرة ثورية للبروليتاريا على الساحة التاريخية في أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما كانت الرأسمالية قد ترسخت بالفعل في بعض بلدان أوروبا الغربية (إنجلترا وفرنسا وبلجيكا) والولايات المتحدة الأمريكية، وفي عدد من البلدان الأخرى (ألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا) كان يمر بمرحلة مبكرة من تطوره أو كان يخطو خطواته الأولى فقط.كانت المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لظهور الماركسية هي انتصار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلسفة الماركسية - سالم السواركة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلسفة الماركسية - سالم السواركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).