أزمة اليسار.. أزمة حركة التحرر والتقدم - سعيد مضيه

2021/02/25 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه أزمة اليسار ..



أزمة حركة التحرر والتقدم اليسار العالمي يمر بأزمة طالت وأفضت تداعياتها الى شعبوية اليمين الفاشي المقترن بفاشية الليبرالية الجديدة.



واليسار الفلسطييني ، شأن اليسار العربي، انحسر نفوذه وتضاءلت شعبيته .



ان انحسار شعبية اليسار وضعف مواقعه لا بد وأن يفضي الى قصور في المقاومة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي الموغل في الاستيطان بدعم من الامبريالية.



يجمع المحللون السياسيون على هزا ......





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