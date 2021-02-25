الاستخبارات تلقي القبض على احد الارهابيين في ايسر الموصل

2021/02/25 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد الارهابيين في ايسر الموصل.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "تاكيدا لجهودها المتضمنه ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع لواء المشاة ٩٢ من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة حي الانتصار ايسر الموصل".

واضاف انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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