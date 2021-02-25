تأكيد بحريني - إسرائيلي على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن النووي الإيراني

2021/02/25 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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