بعد اجتماعه مع شيوخ عشائر ذي قار.. وزير الداخلية: سنرفع توصيات لحسم إقالة المحافظ

2021/02/25 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

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أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس، انه سيتم رفع التوصيات لحسم إقالة محافظ ذي قار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد الحكومي المؤلف من مستشار الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ووزير الداخلية، عثمان الغانمي، مع شيوخ العشائر بمحافظة ذي قار، اليوم، 25 شباط 2021، حيث شدد الشيوخ على ضرورة تسليم مطالبهم والتي تضمنت إقالة محافظ ذي قار حقنا للدماء وتوفير فرص عمل ومطالبة الحكومة المركزية بتحسين الواقع الخدمي في المحافظ.

وكان رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، قد وصل في وقت سابق، برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى محافظة ذي قار لمتابعة الأحداث في المحافظة بشكل مباشر، استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة .

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