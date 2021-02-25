البصرة: عصابة تسرق 60 مليون دينار من منزل بحيلة ماكرة!

2021/02/25 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت شرطة البصرة، القبض على عصابة سرقت 60 مليون دينار من منزل أحد المواطنين، بعد دخولها بزي عسكري بحجة التفتيش.

وقال مصدر امني في تصريح لـ NRT عربية (25 شباط 2021)، ان "عصابة مسلحة من 4 اشخاص، ترتدي الزي العسكري، تمكنت من دخول أحد المنازل في منطقة الجمهورية بالبصرة بحجة وجود تفتيش امني، حيث قامت بسرقة 60 مليون دينار".

واضاف المصدر، ان "العصابة تمكنت من الفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "شرطة فتحت تحقيقا في الحادثة وبدأت بعمليات البحث".

N.A

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