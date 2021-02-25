2021/02/25 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة) تنظيمه، خلال الأسبوع الرابع من شهر شباط 2021، اربع جلسات تداول.

وبدأت الجلسات منذ يوم الاثنين المصادف 22/02/2021 الى يوم الخميس المصادف 25/02/2021.

جرى خلال الاسبوع تداول 9 مليار سهم بقيمة 5 مليار دينار.

كما أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (551.20) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (556.55) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.96%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وشهدت جلسات الاسبوع تنفيذ أكثر من 2700 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق للأوراق المالية يتداول 9 مليار سهم خلال الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق للأوراق المالية يتداول 9 مليار سهم خلال الاسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).