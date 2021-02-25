مبيعات البنك المركزي في ارتفاع مضطرد

2021/02/25 | 14:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، بنسبة بلغت 21 بالمئة لتصل الى 155 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 21.88 في المئة لتصل الى 155 مليوناً 984 الف دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 127 مليوناً و 948 ألف 527 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 155 مليون 984 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقوم المصارف باي شراء للدولار بشكل نقدي.

وقام 22 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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