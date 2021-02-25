توضيح من مصرف الرشيد بخصوص توطين الرواتب

2021/02/25 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن آلية توطين الرواتب لديه.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، أنه “في الآونة الأخيرة لوحظ مراجعة المصرف من قبل بعض منتسبي الوزارات الأمنية وموظفي الدوائر الحكومية حاملين معهم كتباً رسمية لغرض توطين رواتبهم”.وأضاف، “نبين أن لدى المصرف لجان خاصة مهمتها الوصول إلى كافة الدوائر ومنها […]

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