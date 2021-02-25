مصرف الرشيد يعلن آلية توطين الرواتب

2021/02/25 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن آلية

توطين الرواتب المعتمدة لدى المصرف.

وذكرت المكتب الاعلامي للمصرف، في

بيان، صحفي، (25 شباط 2021)، "في الاونة

الاخيرة لوحظ مراجعة المصرف من قبل بعض

منتسبي الوزارت الام

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