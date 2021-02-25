كربلاء:تجمع

2021/02/25 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار تجمع (نكدر) الشبابي مقر وكالة نون

الخبرية حيث اثنى الوفد باداء وعمل

الوكالة التي اعتبروها مصدرا موثوقا

لمعلوماتهم واخبارهم .

وقال الناشط نورس عدنان ان تجمع "نكدر"

هو تجمع شبابي اجتماعي يراقب الاد

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