اللجنة الوزارية تطلب التهدئة في ذي قار لحين اختيار ’الشخصية الأنسب’ لمنصب المحافظ

2021/02/25 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وكالة الانباء الرسمية، الخميس، بأن الوفد الوزاري طلب تهدئة الأوضاع العامة في محافظة ذي قار لحين اختار الشخصية الانسب لإدارة المحافظة

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وتشهد المحافظة احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، تخللتها أعمال عنف أوقعت ضحايا وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.

وذكرت الوكالة الرسمية وتابعها "ناس"، (25 شباط 2021)، أن "اللجنة الوزارية طلبت تهدئة الوضع العام داخل محافظة ذي قار لعدة أيام لحين اختيار الشخصية الأنسب في إدارة المحافظة".

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