وزيرة الهجرة تلتقي محافظ الانبار وتتفقد العوائل العائدة من النزوح

2021/02/25 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الخميس، محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، فيما تفقدت أوضاع الأسر العائدة من مخيمات النزوح إلى الفلوجة.

وقال بيان صادر من الوزارة إن “جابرو وصلت الى محافظة الانبار، والتقت المحافظ علي فرحان الدليمي”، مبيناً انها “تفقدت العوائل النازحة العائدة في مدينة الفلوجة للإطلاع على أوضاعهم في مرحلة ما بعد العودة والتأكد من سير الاجراءات ضمن خطة الوزارة الوطنية للعودة الطوعية (بناء وترميم الدور المتضررة) بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)”.

وقالت الوزيرة، إن “هدف الزيارة هو الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للعائدين في القضاء والاستجابة الى ما تحتاجه العوائل والاستماع الى مشاكلهم وتقديم الحلول الناجعة لحل تلك المشاكل”، مبينة أن “الوزارة لديها خطة عمل وآلية تبنتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لمتابعة احوال العائدين، علاوة على وضع برامج لشمولهم بالمشاريع المدرة للدخل”.

وأشادت جابرو “بالوضع العام في محافظة الانبار وما طرأ عليها من مشاريع اعمار، الامر الذي ميزها عن بقية المحافظات بتشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية”.

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