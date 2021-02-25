رئاسة برلمان كورستان تعزي نائب رئيس اقليم كوردستان

2021/02/25 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الخميس، برقية تعزية الى مصطفى سيد قادر نائب رئيس اقليم كوردستان بوفاة والده.

وجاء في البرقية التي حصل PUKmedia على نسخة منها:

الاخ المحترم مصطفى سيد قادر نائب رئيس اقليم كوردستان

ببالغ الألم تلقينا نبأ رحيل والدكم (سيد قادر مصطفى عزيز)، والذي رحل عنا هذا اليوم وعاد الى الباري عز وجل، وبهذه المناسبة المحزنة، نبعث تعازينا لكم والى عائلة وذوي الراحل، وندعو من الله عز وجل ان يسكن روح الفقيد الجنة وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

"انا للە وانا الیه راجعون"

PUKmedia ترجمة

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