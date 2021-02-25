هيوا قادر ينشر كتابه 'أنا والمدن'

2021/02/25 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مقهى سالم وبحضور عدد من الكتاب والمثقفين ندوة لتعريف وتوزيع كتاب شعري لهيوا قادر بعنوان (أنا والمدن).

في مستهل الندوة التي أقيمت مساء أمس الاربعاء، تحدث الشاعر ادريس علي للحاضرين عن نبذة لحياة ونتاجات الشاعر هيوا قادر وفحوى كتابه، تلا ذلكم قراءة لجموعة من الابيات الشعرية للشاعر هيوا قادر.

(أنا والمدن)، رسالة شعرية تتلخص بقصيدة طويلة مع مجموعة من الاشعار القصيرة التي كُتبت بين السنوات 2017 الى 2020، ويعتبر هذا الكتاب هو النتاج الـ 31 للكاتب والشعار والمترجم هيوا قادر.

PUKmedia خاص

الصور / فينوس توفيق

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