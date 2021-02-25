درجال: الحكومة تقف بمسافة واحدة من جميع مرشحي الاولمبية

2021/02/25 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الحكومة تقف بمسافة واحدة من جميع المرشحين للجنة الاولمبية.وذكر بيان عن مكتب الاولمبية تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أكد دعمه لعمل اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الأولمبي في العراق وصولاً الى انتخابات شفافة ينبثق عنها مكتب تنفيذي جديد يقود اللجنة الأولمبية خلال السنوات الأربع المقبلة”.واضاف “جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمقر اللجنة الأولمبية صباح اليوم الخميس حيث كان في استقباله رئيس اللجنة المؤقتة الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي وآزاد قادر ومدير الأمانة المالية أحمد صبري”.وقال درجال وفقاً للبيان، ان “الحكومة تقف بمسافة واحدة من جميع المرشحين وانها لاتدعم طرفاً على حساب سواه”، مؤكدا تعاونه الكامل مع “المكتب التنفيذي الذي سينتخب نهاية الشهر المقبل”.من جانبه أكد رئيس اللجنة المؤقتة أكرم نعيم عطوان الحميداوي أن “اللجنة المؤقتة تعي حجم مسؤوليتها الوطنية التي أوكلت لها وانها قادرة على تصويب مسار المشهد الأولمبي العراقي بما لايتقاطع مع القوانين العراقية النافذة او الميثاق الأولمبي”.وتابع البيان أن “رئيس اللجنة المؤقتة قدم شرحاً وافياً عن عمل اللجنة المؤقتة موكداً ان العمل يسير بشفافية ومهنية دون اي عوائق، وان اللجنة تعمل وفق القانون مع جميع المرشحين مما يدلل على ان العملية تسير بنجاح وصولا المواعيد المحددة لانتخابات المكتب التنفيذي”.واتم “بعدها تفقد الوزير يرافقه رئيس اللجنة المؤقتة اروقة البيت الاولمبي حيث وعد درجال بتقديم الدعم لصيانة وتغيير بعض ملامح اللجنة الاولمبية في بعض الامور التي تستحق الترميم”.



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