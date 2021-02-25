تداول 9 مليار سهم خلال اسبوع واحد في بورصة العراق

2021/02/25 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة) تنظيم اربع جلسات تداول تنظيمه، خلال الأسبوع الرابع من شهر شباط 2021.

وبدأت الجلسات منذ يوم الاثنين المصادف 22/02/2021 الى يوم الخميس المصادف 25/02/2021.

جرى خلال الاسبوع تداول 9 مليار سهم بقيمة 5 مليار دينار.

كما أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (551.20) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (556.55) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.96%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وشهدت جلسات الاسبوع تنفيذ أكثر من 2700 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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