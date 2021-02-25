صادقون تتهم الحكومة باخفاء نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر

2021/02/25 | 14:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الامير الدبي، الخميس، الحكومة باخفاء نتائج التحقيقات الخاصة باغتيال قادة النصر.

وقال الدبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الحكومة ليس لديها اية مصلحة في الكشف عن الجهات المتورطة بحادثة مطار بغداد الدولي”، مضيفا أن “الضباب لا يزال يلف كشف ملابسات الكثير من نتائج التحقيق المتعلقة باستهداف مقار الحشد الشعبي”.

وأوضح، أن “الحكومة لازالت تسير بسياسة المماطلة في ظل عدم كشف نتائج التحقيق الخاصة بقادة النصر واستهداف مقار الحشد الشعبي”.

واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في تصريح سابق لوكالة /المعلومة/ ان صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب، لافتا الى ان البرلمان قال كلمته بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلد ويواصل ضغوطه لتنفيذ القرار.



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