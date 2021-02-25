ماني نجم ليفربول: المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي انتهت.. وهذا هدفنا

2021/02/25 | 14:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال ساديو ماني مهاجم ليفربول إن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أصبح صعب المنال بعدما تلاشت آمال الاحتفاظ باللقب، وإن التركيز الآن سينصب على التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماني لشبكة (ئي.إس.بي.إن): “كان هدفنا من البداية دوري الأبطال والدوري الإنجليزي ومباريات الكؤوس.



والآن أستطيع القول إنه انتهى أمل الفوز بالدوري… بات الفارق كبيرا جدا”.

وأضاف: “في تفكيرنا دائما أننا لا نيأس أبدا ولن نيأس لكن بكل تأكيد سيتي فريق كبير وهو يحلق في الصدارة”.

قال ماني إن تركيز ليفربول سينصب الآن على أوروبا بعدما فاز 2-0 على رازن بال شبورت لايبزيغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وتابع المهاجم السنغالي: “هدفنا الرئيسي دوري الأبطال.



وأن نفوز باللقب وليس المركز الثاني لكن هذا ليس سهلا”.

وواصل ماني: “سنواجه أفضل الفرق في أوروبا، لكن نحن هنا من أجل الفوز على الأفضل في العالم”.

وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما، لكن هذا الموسم تأثر بالإصابات ومستواه السيء ليصبح سادسا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.



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