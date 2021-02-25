النجيفي والضاري يشكلان المشروع الوطني للإنقاذ “الانتخابي”

2021/02/25 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اتفق أسامة النجيفي، وجمال الضاري، على تسكيل المشروع الوطني للإنقاذ “تحالف انتخابي”.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “توج التفاهم بيننا وبين جمال الضاري بإعلان المشروع الوطني للإنقاذ ، وهو تحالف انتخابي بين جبهة الإنقاذ والتنمية والمشروع الوطني”.واشار النجيفي، الى ان “التحالف الوليد برئاستنا وأمينه العام الضاري”.

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