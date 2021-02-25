تحديد مدة غياب داوود عن الملاعب

2021/02/25 | 15:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الشرطة الرياضي، عن مدة غياب مهاجم فريقه الكروي محمد داوود عن الملاعب.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “داوود انضم لقائمة المصابين ووضع قدمه في الجبس لمدة عشرة أيام”.

تجدر الاشارة الى ان داوود تعرض للاصابة يوم امس خلال مباراة فريقه امام الزوراء.

وانتقل داوود لصفوف الشرطة في الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من النفط.



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