العتبة الحسينية تحدد يوم غد موعداً لافتتاح مستشفى الشفاء في الأنبار

2021/02/25 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت العتبة الحسينية، الخميس (25 شباط 2021)، إنجاز الأعمال الخاصة بمشروع مستشفى الشفاء في محافظة الأنبار، فيما حددت يوم غد لافتتاحها.

وقالت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية، أعلن عن انجاز جميع الاعمال الخاصة بمشروع مستشفى الشفاء في محافظة الانبار، والذي نفذته العتبة دعما لجهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي جائحة (كورونا)".

ونقلت العتبة عن رئيس قسم المهندس حسين رضا مهدي قوله إن "يوم غد الجمعة سيشهد افتتاح المستشفى ودخوله للخدمة".

وأضاف، أن "الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ (160) سريراً، بالإضافة الى ردهتين للطوارئ، وردهتين للرجال والنساء، وثلاث صالات للعمليات، وجناحين للعناية المركزة، وجناح خاص للعيادات الاستشارية، ومختبرا، فضلا عن معمل للأوكسجين بسعة (60) م3".

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