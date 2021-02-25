نائب يحذر من التسويف والمماطلة في اجراء الانتخابات المقبلة ويدعو للإسراع باختيار اعضاء المحكمة الإتحادية

2021/02/25 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حذر النائب "محمد حسين شذر الوحيلي " من ان أية محاولة لتأجيل وعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة في الفترة القادمة سيكون مصيرها الفشل لان الانتخابات المبكرة تمثل إرادة مرجعية ورغبة شعبية وإنه لا سبيل للإصلاح إلا بإجرائها بأدوات شفافة ونزيهة وبنتائج تمثل بشكل وأضح إرادة الناخبيندعا الوحيلي في بيان إلى الاسراع باختيار أعضاء المحكمة الإتحادية التي تعتبر خطوة مهمة لإجراء الانتخابات والمصادقة عليها وان التأخيّر لاجدوى منه ولا طائل ويشير الى هناك نيات مبيتة لتعطيل الرغبة الشعبية في الإصلاح./انتهى3

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