"وصل إلى أجهزة مجلس النواب".. اتهام ألماني بالتجسس لصالح روسيا

2021/02/25 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة الألمانية، اليوم الخميس، أنه تم توجيه الاتهام رسميا في برلين إلى ألماني يشتبه بأنه نقل إلى روسيا بيانات ومخططات تتعلق بمجلس النواب الألماني (بوندستاغ).

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