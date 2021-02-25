تحذير شديد.. طفرة جديدة من كورونا بدأت بالانتشار في العالم

2021/02/25 | 15:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن خبراء أمريكيون عن اكتشافهم طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بوتائر سريعة في مدينة نيويورك.

وبحسب رويترز فقد أكد فريقان من خبراء معهد كاليفورنيا للتقنية وجامعة كولومبيا، أن السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم B.1.526 اكتشفت لأول مرة في عينات تم جمعها في نيويورك شهر كانون اول الماضي، مشيرين إلى أنها تفشت على نطاق واسع في المدينة منذ ذلك الحين.

وحتى منتصف الشهر الجاري، بلغت نسبة حالات السلالة الجديدة بين إجمالي عدد المصابين الجدد في المدينة نحو 27%

وأشار خبراء من جامعة كولومبيا إلى أن السلالة الجديدة تشبه من بعض النواحي الطفرتين اللتين تم اكتشافهما مؤخرا في جنوب إفريقيا والبرازيل، ويعتقد أنها أكثر قدرة على التفشي.

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