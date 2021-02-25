2021/02/25 | 15:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الخميس 25 فبراير 2021 | 03:15 مساءً

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عمليات بغداد: تشكيل لجنة أمنية رفيعة لتأمين حماية الانتخابات المقبلة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، تشكيل لجنة أمنية رفيعة برئاسة قائدها، لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات.



واكد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، في بيان تلقته"عين العراق نيوز" منه انه وخلال مؤتمر أمني عقد في مقر القيادة، "تم مناقشة فيه آلية تنسيق العمل لتأمين الحماية لمراكز التسجيل والمراكز الانتخابية للانتخابات البرلمانية لعام 2021".



واضاف بهجت، أنه "تنسب تشكيل لجنة برئاسة قائد عمليات بغداد، ويعاونه كل من قائد شرطة بغداد، ونائب قائد العمليات، وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة".



وأوضح، أن "الاجتماع الأول للجنة تمخض عنه تشكيل لجان فرعية لمتابعة عملية الانتخابات وحسب الاختصاص (لجنة ميدانية، لجنة استخبارية، لجنة إدارية، ولجنة إعلامية)".



وشدد قائد العمليات، على ضرورة "العمل كخلية واحدة مع جميع الجهات والأجهزة الأمنية لغرض تسهيل مهمة هذه اللجان".

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