العراق يسجل ارتفاعاً جديداً في وفيات كورونا وأكثر من 4 آلاف إصابة

2021/02/25 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وسط ارتفاع ملحوظ بعدد الوفيات جراء جائحة كورونا، سجلت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، (25 شباط، 2021)، ارتفاعاً 4074 اصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب الموقف الوبائي الصادر من الوزارة، فأن "مجموع الوفيات 27 حالة، مقابل 4074 اصابة جديدة، و 2271 حالة شفاء خلال يوم".

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