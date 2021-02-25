نشر فرق طبية جوالة لتعقب الاصابات بالسلالة الجديدة لكورونا في ديالى

2021/02/25 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نشرت دائرة صحة ديالى فرقا طبية جوالة لرصد الاصابات بالموجة الثانية من فايروس كورونا في جميع الوحدات الادارية في المحافظة .وقال نبيل فاضل مدير قسم الصحة العامة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان 40 فرقة طبية جوالة تم نشرها في مدن ديالى في اطار احتواء الاصابات بالموجة الثانية من مرض كورونا والتي أعتمدت آلية لاخذ مسحات من كل الشرائح دون أستثناء .واضاف ان الفرق الجوالة سيكون لها دور في تعقب حالات الاصابة بالسلالة الجديدة من اجل دفعها الى الحجر ان وجدت .مؤكدا ان الموقف الوبائي في ديالى جيد قياسا ببقية المحافظات بفعل الاجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذت من قبل دائرة الصحة للسيطرة على الوباء ./انتهى

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