تونس تمنع والعراق يشترط تقديم طلب.. تباين في قوانين الدول العربية بشأن تعدد الزوجات

2021/02/25 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر البرلمان المصري بعد أيام بمشروع قانون (٥٨) الذي ينص على حبس وتغريم من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني، بحسب وسائل إعلام محلية.

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