2021/02/25 | 15:49 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 فبراير 2021 | 03:27 مساءً

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تجدد الإشتباكات في الناصرية والغانمي يستمع لمطالب المتظاهرين

عادت الصدامات بين القوات الامنية والمحتجين مرة أخرى في مدينة الناصرية ولليوم الرابع على التوالي.



وتزامنت الاشتباكات خلال زيارة فريق وزاري الى مدينة الناصرية اليوم الخميس يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الأسدي.



وأجتمع الغانمي والاسدي في مقر قيادة عمليات سومر مع عدد من متظاهري الناصرية للاستماع الى مطالبهم.



وكان وزير الداخلية دعا خلال اجتماعه مع شيوخ عشائر ذي قار اليوم الى التهدئة لعشرة أيام ولحين انتهاء زيارة بابا الفاتيكان الى العراق وتشمل زيارة مدينة أور الأثرية في المحافظة.

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