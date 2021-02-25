الديموقراطية التمثيلية المسرحية - مصعب قاسم عزاوي

2021/02/25 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بمفهوم «الديموقراطية التمثيلية»؟مصعب قاسم عزاوي: قد يكون من الحصافة عند الحديث عن مفهوم الديمقراطية و تحولاته التاريخية العودة إلى المفهوم «الأثيني» للديموقراطية، و التي تعني من الناحية اللغوية الحرفية «حكم الشعب» الذي كان يقتضي أمرين متواشجين؛ أولهما المشاركة الفعلية ......





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