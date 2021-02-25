إنسداد الأفق السياسي في بلاد العربان - ياسين المصري

2021/02/25 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري إستعملوا عقولهم فتفتقت عن آراء عظيمة وأفكار نهضوية مفيدة.



فارق الكثيرون منهم الحياة، والقليلون منهم مازالوا على قيدها، ولا أحد يسأل عما تركوه من أثر في مجتمعاتهم!، أكانوا كمن يؤذِّن في مالطا، كما يقول المثل الشعبي؟ والمعنى هو لو أن أحدًا ذهب الي مالطا وهي بلد صغير على شكل أرخبيل مؤلف من ثلاث جزر معزولة في البحر الأبيض المتوسط، واذَّن هناك للصلاة (خمس مرات في اليوم)، فلن يستجيب احد لان ساكنيها غير ......





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