روسيا تحث أمريكا على كسر جمود الملف النووي

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن بلاده ترى أن الفرصة سانحة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، واقترح نهجاً متزامناً يتضمن خطوات“ملموسة” من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف “هناك فرصة قائمة الآن، لم تكن موجودة منذ فترة طويلة“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تظهر التزامها بإعادة الانضمام للاتفاق النووي برفع التجميد عن أصول إيران وصادراتها من النفط،بينما تعود إيران من جانبها بالتدريج للامتثال للاتفاق.

ورجحت بلومبرغ أن تواجه الجهود الروسية لتسوية الأمر تشككاً كبيراً من واشنطن، بالنظر إلى علاقات موسكو الوثيقة مع إيران والتوترات معالولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار ريابكوف إلى أنه يمكن عقد محادثات بين إيران وما يسمى بمجموعة 5+1 الصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةوألمانيا في الشهر المقبل.



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